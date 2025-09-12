Лука Дончич, Виктор Вембаньяма и Донован Митчелл снялись в рекламе НБА для Amazon Prime
Дончич, Вембаньяма и Митчелл показали свои актерские способности.
Помимо действующих игроков, в рекламном ролике для Amazon Prime также снялись Блэйк Гриффин и Дирк Новицки, которые вошли в команду аналитиков платформы вместе с Дуэйном Уэйдом, Стивом Нэшем и другими.
В новом сезоне матчи НБА будут показываться на большом количестве платформ – ABC, ESPN, NBC, Peacock и Prime Video.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости