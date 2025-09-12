Видео
Лука Дончич, Виктор Вембаньяма и Донован Митчелл снялись в рекламе НБА для Amazon Prime

Дончич, Вембаньяма и Митчелл показали свои актерские способности.

Помимо действующих игроков, в рекламном ролике для Amazon Prime также снялись Блэйк Гриффин и Дирк Новицки, которые вошли в команду аналитиков платформы вместе с Дуэйном Уэйдом, Стивом Нэшем и другими.

В новом сезоне матчи НБА будут показываться на большом количестве платформ – ABC, ESPN, NBC, Peacock и Prime Video.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
