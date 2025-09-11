Маодо Ло: «Лука Дончич просто настолько хорош. Он всегда наберет свои очки»
Маодо Ло прокомментировал победу над Словенией.
Немцы прошли в полуфинал, несмотря на усилия Луки Дончича, набравшего 39 очков.
«Можно усложнить ему жизнь. Ограничить его возможности. Исаак Бонга, наш лучший и самый универсальный защитник, сделал все, что мог.
Но Лука просто настолько хорош. Он всегда наберет свои очки. Покажет свой класс.
Финляндия чем-то похожа. Они вышибли Сербию и теперь победили Грузию. У них отличная команда с хорошим тренером, много качественных игроков, а Лаури Маркканен – замечательный лидер.
Они захотят отомстить за поражение на домашней арене, будет очень непросто.
Нужно быть готовыми и сыграть лучше, чем мы действовали до сих пор. Нам кажется, что мы не показываем свой лучший баскетбол», – заключил Ло.
