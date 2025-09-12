Стефен Карри о данке в прошлом сезоне: «Он выжал из меня все до последней капли»

Лидер «Уорриорс» объяснил, почему так редко забивает сверху.

«Мой рост 191 см. Я должен хоть немного уметь взлетать. Но это была забавная игра. Это было в Филадельфии. Один из наших ассистентов, Джерри Стэкхаус, на тренировке в день игры или утром перед ней, сказал: «Я здесь весь год. Ни разу не видел, чтобы ты забил сверху, ни единого раза».

А я ему: «Ну, это не то, чем я... Три лучше, чем два. Я лучше буду бросать трехочковые». Но потом, тем же вечером, мне выпал шанс забить сверху. И после того как я сделал данк, я указал на него. Он был на скамейке запасных, прыгал и кричал от восторга.

Не то чтобы я это планирую. Это было чистой воды импульс, просто попробовать. И он выжал из меня все до последней капли. Это до сих пор аукается мне... Я все еще чувствую последствия», – со смехом сказал Карри.

Весной во встрече с «Филадельфией» Стефен Карри исполнил свой первый за шесть лет данк.

«Уорриорс» проиграли ту встречу (119:126), несмотря на 29 очков и 13 передач своего лидера.