Демаркус Казинс: «Уорриорз» все еще способны взять титул в ближайшие пару лет»

Демаркус Казинс оценил перспективы «Голден Стэйт».

Бывший игрок НБА считает, что Династия во главе со Стефеном Карри все еще способна бороться за чемпионство.

«Если вспомнить историю этой команды со Стефом Карри, Дрэймондом Грином, Стивом Керром, и прибавить к этому набору прирожденного победителя по типу Джимми Батлера, то это дает основания для оптимизма.

У них есть шанс завоевать еще один титул, прежде чем эта Династия окончательно прекратит свое существование. Да, эти ребята уже в возрасте, все такое, но они достаточно талантливы, достаточно опытны и достаточно хороши, чтобы завоевать еще один титул в ближайшие пару лет.

У «Уорриорз» есть одна особенность: когда у них хорошая защитная команда, они всегда представляют угрозу. Они всегда будут представлять угрозу со Стефом Карри в составе», – считает бывший центровой «воинов».