  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Стефен Карри о современной НБА: «Лига переживает самую талантливую и мастеровитую эпоху за всю свою историю»
0

Стефен Карри о современной НБА: «Лига переживает самую талантливую и мастеровитую эпоху за всю свою историю»

Стефен Карри высоко оценил уровень современной НБА.

«Было бы здорово покинуть лигу с пониманием, что ты оставляешь ее в лучшем виде по сравнению с тем, что был на момент старта карьеры. И если оценивать уровень мастерства сейчас, то у людей весьма расширился диапазон. Ребята бросают трехочковые с любых точек площадки, каждый с первой по пятую позиции, все команды полным составом. Сейчас лига переживает самую талантливую и мастеровитую эпоху за всю свою историю.

Для меня важно, чтобы молодые ребята видели мое поколение, мою игру и вдохновлялись этим. Не принимаю это как должное», – признался многолетний лидер «Уорриорз».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basket Network
