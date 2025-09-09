1

Кевин Дюрэнт думал, что Стефен Карри зол на него из-за перехода в «Голден Стэйт»

Карри рассказал о недопонимании между ним и Дюрэнтом.

В своей новой книге Shot Ready Стефен Карри поделился историей о том, как он узнал о переходе Дюрэнта в «Уорриорс».

В момент объявления Карри был в семейном отпуске Гавайях. Из-за разницы в часовых поясах он еще спал, когда Дюрэнт пытался до него дозвониться, чтобы сообщить новость.

Прошло довольно много часов, прежде чем Карри наконец узнал о решении, и это заставило Дюрэнта подумать, что что-то не так. Когда они позже связались, он сказал Карри, что думал, будто тот расстроен из-за его перехода.

«Я думал, ты был зол, поэтому не перезвонил мне», – сказал Дюрэнт Карри позже в тот же день.

«Не, чувак, не поэтому. Я вообще не знал, что происходит», – ответил Карри.

Кевин Дюрэнт перешел в «Голден Стэйт» в 2016 году и завоевал с командой два чемпионских титула, дважды став MVP финальной серии.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
logoКевин Дюрэнт
logoГолден Стэйт
logoСтефен Карри
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кевин Дюрэнт возложил вину за создание моды на суперкоманды на Боба Майерса
126 сентября, 09:48
Чарльз Баркли: «Адаму Сильверу пришлось сочинять дурацкие правила, потому что все хотят играть вместе, а не соревноваться»
103 сентября, 05:30
Кобе выше Карри, Шэй выше Луки, Джордан – 26-й. Итоги голосования за 25 лучших игроков НБА XXI века
3932 сентября, 15:30
Главные новости
Aspiration предлагала около миллиарда долларов за права на название новой арены «Клипперс»
8 минут назад
Кармело Энтони о Леброне Джеймсе: «Хорош уже, пора завязывать»
6сегодня, 07:41
Вогель, Триано и Хэнди вошли в тренерский штаб «Мэверикс»
2сегодня, 07:28
Малик Бизли о новом контракте в НБА: «Скоро я приму решение»
1сегодня, 07:17
«Чикаго» подписал Мухамеда Гуйе
сегодня, 07:07
Тренер сборной Израиля Бейт-Халахми о Яннисе: «Самый простой способ остановить его – винтовка M16»
9сегодня, 06:58
Шакил О′Нил опубликовал список величайших игроков «Лейкерс», ставящий его на пятое место
8сегодня, 06:53
Миикка Мууринен попал в сферу интересов ведущих университетов США. Заполучить финна хотят Дьюк, Кентукки и Северная Каролина
1сегодня, 06:44
Тони Снелл назвал Джимми Батлера любимым одноклубником: «Он помог обрести уверенность в себе. Прекрасный пример для подражания»
1сегодня, 06:34
Патрик Беверли попросил стримера не сравнивать Ванвлита и Карри: «Стеф – лучший снайпер, сравнивать с ним некого»
1сегодня, 06:21
Ко всем новостям
Последние новости
Дэйрон Шарп отказался от права вето по новому контракту с «Бруклином»
1сегодня, 08:02
Линас Клейза: «Надеюсь, у Янниса просто будет плохая игра. Это все, на что можно надеяться»
сегодня, 07:14
Маодо Ло: «Луку Дончича практически невозможно остановить»
вчера, 19:57
Эргин Атаман: «Нам все равно, лучшая ли эта команда в истории Турции. Наша цель – медаль»
1вчера, 18:14
Василие Мицич рассказал, какие клубы интересовались им этим летом
1вчера, 15:34
Франк Ниликина получил травму в предсезонном матче «Партизана»
2вчера, 14:15
Джабари Паркер о Желимире Обрадовиче: «Он напоминает мне моего отца»
2вчера, 14:04
Ален Омич: «Если нужно, я сделаю Дончичу массаж, чтобы он был готов к матчу с Германией»
4вчера, 13:47
Тре Джонсон: «Изучаю игру Кайри и Гарланда – смотрю, как они меняют скорости»
вчера, 13:19
Адем Бона: «Я вырос, играя в футбол, а первые баскетбольные кроссовки мне дал друг»
вчера, 11:27