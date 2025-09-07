Аналитик «Денвера» раскритиковал тренера сборной Сербии: «Он словно уснул за рулем»

Светислав Пешич подвергся критике после сенсационного поражения от Финляндии.

«Я полностью разочарован тренером Пешичем . Это должна быть его последняя игра на посту тренера сборной Сербии. Такое ощущение, что он просто уснул за рулем. Я не увидел никаких корректировок в игре.

Финская команда делала одно и то же весь матч. Но не было никаких изменений, ни в защите, ни по составу. Он выпустил некоторых игроков только в самом конце матча.

Я вообще не понимаю, что он делал. Бро, у тебя же есть другие игроки. Например, Гудурич не тянет. Где Маринкович? Надо искать другие варианты. Почему Аврамович провел на площадке всего 17 минут, если Йович еле дышит?» – заявил аналитик DNVR Denver Nuggets Podcast Эрик Седум.

Йокич едет домой. Финские стрелки выбили главного фаворита