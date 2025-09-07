4

Аналитик «Денвера» раскритиковал тренера сборной Сербии: «Он словно уснул за рулем»

Светислав Пешич подвергся критике после сенсационного поражения от Финляндии.

«Я полностью разочарован тренером Пешичем. Это должна быть его последняя игра на посту тренера сборной Сербии. Такое ощущение, что он просто уснул за рулем. Я не увидел никаких корректировок в игре.

Финская команда делала одно и то же весь матч. Но не было никаких изменений, ни в защите, ни по составу. Он выпустил некоторых игроков только в самом конце матча.

Я вообще не понимаю, что он делал. Бро, у тебя же есть другие игроки. Например, Гудурич не тянет. Где Маринкович? Надо искать другие варианты. Почему Аврамович провел на площадке всего 17 минут, если Йович еле дышит?» – заявил аналитик DNVR Denver Nuggets Podcast Эрик Седум.

Йокич едет домой. Финские стрелки выбили главного фаворита

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: DNVR Denver Nuggets Podcast
Никола Йокич
Денвер
logoАлекса Аврамович
logoЕвробаскет-2025
logoМарко Гудурич
logoВаня Маринкович
сборная Сербии
logoНикола Йович
Светислав Пешич
