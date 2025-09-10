3

После травмы Кейтлин Кларк цены на билеты женской НБА рухнули на 30%

Потеря звезды сразу ударила по стоимости билетов на игры женской НБА.

По информации TickPick, до травмы Кейтлин Кларк средняя цена билета на игры женской НБА составляла 89 долларов.

После того как баскетболистка выбыла из строя, стоимость билетов упала почти на 30%, до 62 долларов за место.

В этом сезоне 23-летняя звезда «Индианы» успела провести только 13 игра, и набирала в среднем 16,5 очка, 5 подбора, 8,8 передачи.

Кейтлин Кларк пропустит остаток сезона

