Из-за участия израильских клубов «Анадолу Эфес» проведет первые игры Евролиги в Черногории

«Анадолу Эфес» проведет два домашних матча против израильских команд в Подгорице.

Невозможность израильских клубов проводить матчи европейских турниров у себя дома продолжает создавать трудности другим командам и вынуждает Евролигу искать альтернативные решения.

Лига официально подтвердила, что турецкий «Анадолу Эфес » проведет свои первые два домашних матча сезона в Подгорице, на арене «Moraca Sports Hall».

Причиной стало то, что по соображениям безопасности игры против израильских клубов («Маккаби Тель-Авив» и «Хапоэль Тель-Авив») нельзя проводить в Стамбуле.