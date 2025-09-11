Из-за участия израильских клубов «Анадолу Эфес» проведет первые игры Евролиги в Черногории
«Анадолу Эфес» проведет два домашних матча против израильских команд в Подгорице.
Невозможность израильских клубов проводить матчи европейских турниров у себя дома продолжает создавать трудности другим командам и вынуждает Евролигу искать альтернативные решения.
Лига официально подтвердила, что турецкий «Анадолу Эфес» проведет свои первые два домашних матча сезона в Подгорице, на арене «Moraca Sports Hall».
Причиной стало то, что по соображениям безопасности игры против израильских клубов («Маккаби Тель-Авив» и «Хапоэль Тель-Авив») нельзя проводить в Стамбуле.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт Евролиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости