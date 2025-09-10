Кэм Реддиш близок к переходу в литовский «Шяуляй»

Экс-игрок «Лейкерс» может продолжить карьеру в Литве.

По информации BasketNews, 26-летний Кэм Реддиш , выбранный под 10-м номером на драфте-2019, ведет продвинутые переговоры о подписании контракта с клубом «Шяуляй ».

Игрок рассчитывает, что яркая игра в Литве откроет ему двери в ведущие клубы континента или позволит вернуться в НБА .

Контракт будет содержать пункт о возможности расторжения соглашения в сезоне 2025-26, что позволит Реддиш уйти, если появятся перспективы в чемпионатах более высокого уровня.

В прошлом сезоне баскетболист выступал за «Лейкерс » и провел 33 матча, набирая в среднем 3,2 очка, 2 подбора и 0,7 передачи за 18 минут игрового времени.