Дуайт Ховард: «Вражда с Шаком была настоящей»

Центровой рассказал об отношениях с О‘Нилом.

На этой неделе состоится церемония введения Дуайта Ховарда в Зал славы баскетбола. С ним на сцене будет присутствовать Шакил О ’Нил.

«Не думаю, что напряжение между нами было напоказ для камер. Я не из тех, кто что-то делает ради показухи.

Вражда? Полагаю, она была настоящей, в том смысле, что ему не нравилось то, что я делал, а мне не нравилось то, что он меня критиковал.

Но нужно уметь оставлять прошлое в прошлом. Мое время в НБА закончилось. У нас одинаковые пиджаки (пиджаки члена Зала славы). Мы оба в Зале славы, так что мы просто должны уважать друг друга. Шак пришел до меня и до многих других больших парней, и мы всегда отдаем дань уважения тем, кто был до нас, и я никогда не стал относиться к нему с неуважением, очевидно, что он значил для игры и что он сделал для нее.

Вне баскетбола, за пределами площадки, отношения между людьми – это совсем другое, нежели на паркете. В общем, я уважаю его, и я рад, что у нас была возможность поговорить», – сказал Ховард.