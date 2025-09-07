  • Спортс
  Дуайт Ховард – Шакилу О′Нилу: «Мы братья в этом содружестве баскетбола, и иногда братья ссорятся из-за самых глупых вещей»
Дуайт Ховард – Шакилу О′Нилу: «Мы братья в этом содружестве баскетбола, и иногда братья ссорятся из-за самых глупых вещей»

По-видимому, конфликт между Ховардом и О′Нилом действительно исчерпан.

«Шак, мы не всегда сходились во взглядах, но, оглядываясь назад, я считаю, что это было просто братское соперничество. Мы братья в этом содружестве баскетбола, и иногда братья ссорятся из-за самых глупых вещей. Я действительно виню Soulja Boy...

Я просто хочу, чтобы вы все знали, что истинный оригинальный Супермен сегодня здесь, и для меня честь, что ты вывел меня на эту арену величия», – сказал Ховард.

Шакил О′Нил приветствовал Ховарда на сцене во время церемонии введения того в Зал славы, и даже надел в честь него специальный пиджак.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
