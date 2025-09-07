Шакил О′Нил надел пиджак с цветами в честь Дуайта Ховарда

О′Нил решил почтить Ховарда на его церемонии введения в Зал славы.

«Почему я надел этот пиджак? Потому что я наконец отдаю должное мистеру Дуайту Ховарду (giving my flowers, буквально – «отдаю цветы»). Это важно для него, для его семьи, для «Альянса больших парней», действующим президентом которого я являюсь. Это большое событие, я за него рад.

Дело не в том, что у нас был конфликт. Я строго отношусь к парням, чтобы мотивировать их. Кто-то может это вынести, кто-то – нет. Но когда мы встретились, я сказал ему, что у меня нет к нему никакой неприязни, я просто делал это, чтобы его разозлить. И когда я его злил, он играл лучше», – сказал О′Нил.