Тим Бонтемпс: «Если Германия выиграет Евробаскет, Деннис Шредер попадет в Зал славы баскетбола имени Нейсмита»
Тим Бонтемпс поделился мнением о Деннисе Шредере.
Немецкий разыгрывающий в составе сборной взял бронзу Евробаскета в 2022 году и победил на чемпионате мира в 2023, став MVP.
«Если посмотреть на международную карьеру Денниса Шредера, если они выиграют этот Евробаскет, то он однажды попадет в Зал славы. И это многих выбесит, уверен», – заявил репортер ESPN.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Подкаст The Hoop Collective
