Тим Бонтемпс: «Если Германия выиграет Евробаскет, Деннис Шредер попадет в Зал славы баскетбола имени Нейсмита»

Тим Бонтемпс поделился мнением о Деннисе Шредере.

Немецкий разыгрывающий в составе сборной взял бронзу Евробаскета в 2022 году и победил на чемпионате мира в 2023, став MVP.

«Если посмотреть на международную карьеру Денниса Шредера , если они выиграют этот Евробаскет, то он однажды попадет в Зал славы. И это многих выбесит, уверен», – заявил репортер ESPN.