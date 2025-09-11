Даниэль Тайс: «Не думаю, что первая игра с Финляндией теперь имеет значение»

Даниэль Тайс прокомментировал ожидания от полуфинала.

«Не думаю, что первая игра с Финляндией теперь имеет значение. У нас была такая же ситуация на Олимпиаде в прошлом году с Францией. Знаем, что финны будут вспоминать первый матч, будут готовы взять реванш. Важнейшая игра для нас, но мы планируем еще 2 победы», – заключил форвард сборной Германии.

На олимпийском турнире в прошлом году Германия одолела Францию в групповой стадии и уступила в полуфинале со счетом 69:73.

На Евробаскете-2025 Германия легко справилась с Финляндией в первой встрече – 91:61.