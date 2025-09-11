Джейлен Браун об отказе от 50-миллионого контракта с Nike: «Его условия лишают тебя голоса»

Джейлен Браун поделился мыслями о влиянии рекламных соглашений.

Известный активной гражданской позицией игрок «Селтикс» в прошлом году отказался от 50-миллионного контракта с Nike, сделав выбор в пользу собственного бренда.

«Когда подписываешь этот контракт, там незаметные условия. Скажешь что-нибудь неоднозначное, нарушишь экосистему компании, и договор будет расторгнут. Это лишает тебя голоса.

Многие знаменитости и спортсмены никогда не высказываются, не делятся своим мнением, потому что не хотят рисковать контрактом. Мне не нравятся подобные компромиссы. Так что я просто отказался.