Деррик Уайт предсказал первую сборную НБА следующего сезона, включив в нее Джейлена Брауна
Защитник «Бостона» был обязан включить в символическую пятерку своего товарища.
По прогнозу Уайта в первую сборную НБА сезона-2025/26 попадут:
Яннис Адетокумбо
Джейлен Браун
Пятерка прошлого сезона включала Шэя Гилджес-Александера, Донована Митчелла, Джейсона Тейтума, Янниса Адетокумбо и Николу Йокича.
За 9 сезонов карьеры Джейлен Браун попадал в символические сборные только единожды – 2-я пятерка в 2023 году.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Деррика Уайта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости