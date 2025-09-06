Деррик Уайт предсказал первую сборную НБА следующего сезона, включив в нее Джейлена Брауна

Защитник «Бостона» был обязан включить в символическую пятерку своего товарища.

По прогнозу Уайта в первую сборную НБА сезона-2025/26 попадут: Никола Йокич

Яннис Адетокумбо

Лука Дончич

Шэй Гилджес-Александер

Джейлен Браун Пятерка прошлого сезона включала Шэя Гилджес-Александера, Донована Митчелла, Джейсона Тейтума, Янниса Адетокумбо и Николу Йокича. За 9 сезонов карьеры Джейлен Браун попадал в символические сборные только единожды – 2-я пятерка в 2023 году.