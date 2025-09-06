3

Деррик Уайт предсказал первую сборную НБА следующего сезона, включив в нее Джейлена Брауна

Защитник «Бостона» был обязан включить в символическую пятерку своего товарища.

По прогнозу Уайта в первую сборную НБА сезона-2025/26 попадут:

Пятерка прошлого сезона включала Шэя Гилджес-Александера, Донована Митчелла, Джейсона Тейтума, Янниса Адетокумбо и Николу Йокича.

За 9 сезонов карьеры Джейлен Браун попадал в символические сборные только единожды – 2-я пятерка в 2023 году.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Деррика Уайта
logoДжейлен Браун
logoДеррик Уайт
logoНБА
logoШэй Гилджес-Александер
logoНикола Йокич
logoБостон
logoЛука Дончич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейлен Браун чуть не проиграл забег со стримером IShowSpeed
2сегодня, 07:34Видео
Замдиректора школы смог отзащищаться против Джейлена Брауна один на один
430 августа, 07:15Видео
Эксперт Боб Райан: «Джейлен Браун хорош, но «Селтикс» повезет, если они займут 7-8 место»
1419 августа, 14:25
Главные новости
Женская НБА. «Коннектикут» обыграл «Финикс», «Голден Стэйт» встретится с «Миннесотой»
сегодня, 21:04
Финляндия выбила Сербию из Евробаскета в 1/8, несмотря на 33 очка Николы Йокича
28сегодня, 20:59
Евробаскет-2025. 1/8 финала. 21+5+12 Велички помогли Литве справиться с Латвией, Сербия играет с Финляндией и другие матчи
365сегодня, 19:00Live
Йонас Валанчюнас: «Арнас Величка потрясающе управлял командой, находил открытых игроков, создавал эпизоды. Невероятно»
сегодня, 20:15
Кристапс Порзингис: «Лучшие сезоны в НБА случаются после турниров со сборной»
сегодня, 19:46
«4 года, 21 победа в 22 квалификационных матчах. Отличные воспоминания». Лука Банки завершил работу в сборной Латвии
1сегодня, 19:40
Кристапс Порзингис: «Почему бы Литве не выиграть Евробаскет?»
9сегодня, 19:30
Амен Томпсон: «Хорошо относился к «Уорриорз», пока они не начали постоянно играть против Леброна Джеймса»
4сегодня, 18:59
Алисса Томас обошла Кейтлин Кларк и обновила рекорд женской НБА по передачам за сезон
сегодня, 18:33
Даниэль Тайс: «Больше никаких простых матчей»
сегодня, 18:25
Ко всем новостям
Последние новости
Игрок канадской лиги и ютубер Тристан Джесс показал трик-шот в Зале славы
сегодня, 20:36Видео
Nike выпустит версию LeBron NXXT Genisus в сотрудничестве с Бронни Джеймсом 12 сентября
1сегодня, 19:10Фото
Владелец «Кливленда» Дэн Гилберт развелся после 30 лет брака
сегодня, 16:42
Кармело Энтони и Дуайт Ховард получили памятные перстни и пиджаки на предварительной церемонии включения в Зал славы
1сегодня, 15:15Видео
Алекс Мумбру руководил сборной Германии в матче с Португалией
сегодня, 14:41
Рекордные 37 очков и 9 дальних попаданий Райн Ховард помогли «Атланте» победить «Лос-Анджелес»
сегодня, 14:07Видео
Форвард Филлип Уилер подписал контракт Exhibit 10 с «Орландо»
сегодня, 13:55
НБА наняла для расследования скандала с участием Ленарда ту же фирму, что занималась делами бывших владельцев «Финикса» и «Клипперс»
1сегодня, 12:28
Гершон Ябуселе повалился на пол, забросив мяч из-за пределов площадки
сегодня, 10:43Видео
Неманя Недович присоединился к «Монако»
сегодня, 09:29Фото