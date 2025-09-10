  • Спортс


Джейлен Браун о возможном переходе в «Атланту»: «Никогда не знаешь... Моя бабушка была бы не против»

Звезда «Бостона» не исключил переход в команду из родного города.

Во время разговора на Big Tigger Morning Show, уроженец Атланты дал понять, что в будущем не исключает возможности выступления за «Хокс» – команду своего родного города.

«Никогда не знаешь… Думаю, моя бабушка была бы не против увидеть меня в майке «Атланты». Посмотрим», – сказал Джейлен Браун.

Семейные узы являются центральным элементом связи Брауна с Атлантой, и именно эта привязанность делает идею его возможного перехода в «Хокс» чем-то большим, чем просто слухи.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал V-103 Atlanta
