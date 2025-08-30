Замдиректора школы смог отзащищаться против Джейлена Брауна один на один

Даже любители иногда могут доставить проблемы звездам НБА.

Джейлен Браун посетил свою родную среднюю школу Уилера в Мариетте (Джорджия).

В сети появился ролик, на котором форвард «Бостона » играет один на один с Барри Боудром-младшим, замдиректора и спортивным директором школы.

Боудру удалось перехватить мяч у Брауна, но попасть в кольцо он не смог. В следующем владении MVP финала-2024 отыгрался на сопернике, забив сверху.