  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Ален Омич раскритиковал судей матча с Германией: «Невозможно победить, когда соперник исполняет 40 штрафных»
Ален Омич раскритиковал судей матча с Германией: «Невозможно победить, когда соперник исполняет 40 штрафных»

Ален Омич эмоционально отреагировал на поражение от Германии в 1/4 Евробаскета.

«Все пришли смотреть на лучшего игрока Евробаскета. Не должно такого быть. Мы проиграли, потому что соперник исполнил 40 штрафных на 90 очков. Так что подсчитайте сами. 

Первый технический, который все изменил? Что тут скажешь. Это ненормально. Мы приехали сюда сражаться. Столько времени вдали от семей. Мы хотим победить, делаем все, а происходит то, что произошло. Что тут скажешь? Что? Нечего сказать.

Мы должны были побеждать чемпионов мира. Мы отлично выглядели. Приехали сюда, чтобы пройти путь до самого конца, но соперник исполняет 40 штрафных. Невозможно победить», – констатировал игрок сборной Словении.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: HoopsHype
logoсборная Словении
logoЛука Дончич
logoсборная Германии
logoЕвробаскет-2025
судьи
Ален Омич
