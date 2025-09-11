  • Спортс
  Александер Секулич: «Словения может покинуть Евробаскет с высоко поднятой головой, чего не скажешь про всех участников четвертьфинала»
Александер Секулич: «Словения может покинуть Евробаскет с высоко поднятой головой, чего не скажешь про всех участников четвертьфинала»

Александер Секулич отреагировал на поражение от Германии в 1/4 Евробаскета.

Специалист дал понять, что недоволен работой судей.

«Прежде всего, поздравляю Германию с выходом в полуфинал. Но уже с первой минуты на площадке начали происходить вещи, о которых мне бы хотелось говорить. Происходили очень странные вещи.

Мне очень жаль игроков, но я все же на стану вдаваться в подробности, потому что это принизило бы все то, что ребята делали на площадке – не только в этой игре, но и на протяжении всего турнира.

У нас в составе есть выдающаяся суперзвезда, Лука Дончич, но это не все, уровень самоотдачи игроков вокруг него тоже очень дорогого стоит. Такая боль. Столько разочарования, когда к тебе относятся так неуважительно, как к нам сегодня... Больно наблюдать за тем, как сейчас в раздевалке переживают игроки.

Потому что сегодня мы показали отличный баскетбол. Считаю, мы были лучшей командой на площадке. Наверное, нам следует извиниться за то, что мы были такой грязной командой, допустившей столько фолов в последней четверти, особенно против сборной Германии.

Уже ничего не исправишь. Мы проиграли. Я горжусь ребятами. Если бы я мог собрать их всех здесь, чтобы стоя аплодировать, я бы это сделал. То, как они сыграли на турнире и сегодня, против – думаю, можно так сказать – лучшей команды чемпионата, сборной Германии, с их именами, с их составом…

Переиграть такого соперника, выглядеть лучше на протяжении всего матча – это кое-чего да стоит. К сожалению, нам не удалось победить. Но мы точно можем покинуть турнир с высоко поднятой головой, чего не скажешь про всех участников сегодняшней игры», – заявил главный тренер сборной Словении.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basket News
