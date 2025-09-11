0

«Сакраменто» отчислил защитника Теренса Дэвиса

Теренс Дэвис расстался с «Кингз».

28-летний защитник (193 см) присоединился к команде в апреле этого года, подписав двухлетний контракт. Сезон-2025/26 в соглашении не был гарантирован.

Дэвис провел 5 лет в НБА. В прошлом сезоне баскетболист в основном выступал в лиге развития, набирая 14,3 очка, 4,7 подбора, 2,8 передачи и 1,1 перехвата в среднем.

«Сакраменто» отчислил защитника, который мог заработать порядка 2,5 миллиона долларов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
