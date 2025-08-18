Уилл Скотт стал главным тренером фарм-клуба «Сакраменто»
«Стоктон» сменил главного тренера.
Фарм-команду «Сакраменто» в G-лиге возглавил Уилл Скотт.
Специалист начал карьеру в системе «Лейкерс» (с 2014 по 2019 год), после чего работал в тренерском штабе «Сакраменто» в качестве видеокоординатора, специалиста по развитию игроков и ассистента.
Скотт занимал должность первого помощника главного тренера «Стоктон Кингз» в сезоне-2023/24, но в прошедшем чемпионате вернулся в тренерский штаб основной команды.
В следующем сезоне он будет руководить действующим победителем лиги развития.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости