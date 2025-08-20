0

«Вашингтон» подпишет Скала Лабиссьера

Скал Лабиссьер присоединится к «Уизардс».

29-летний «большой» (208 см) попробует получить место в ротации команды.

28-й номер драфта-2016 отыграл 5 лет в НБА, выступая за «Сакраменто» и «Портленд».

В прошлом сезоне Лабиссьер помог фарм-клубу «Кингз» победить в G-лиге (15,9 очка, 7,9 подбора и 1,3 блок-шота в среднем) и получил 10-дневный контракт, который позволил ему 4 раза выйти на паркет в рамках НБА, набирая 1,3 очка за 3 минуты.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Криса Хэйнса
