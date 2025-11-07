2

Кристиан Вуд с помощью оружия отогнал грабителей, проникших в его дом

Как сообщает департамент полиции Лос-Анджелеса, трое подозреваемых, предположительно, взломали заднюю дверь дома бывшего центрового «Лейкерс» Кристиана Вуда, чтобы проникнуть внутрь, но услышали звуки выстрелов, которые, как предполагается, произвел из своего оружия бывший игрок НБА.

По сообщениям, Вуд произвел несколько выстрелов в землю, чтобы отпугнуть потенциальных грабителей, которые проникли в его дом в Шерман-Оуксе, Лос-Анджелес.

Все подозреваемые были описаны как мужчины. Никакое имущество во время инцидента украдено не было. Неясно, был ли кто-то из злоумышленников ранен пулями, но, по данным источников, Вуд целился только в землю, а не в нарушителей.

30-летний центровой в последний раз выходил на паркет матча НБА в сезоне-2023/24, прежде чем его отчислили из «Лейкерс» в феврале 2025 года. В настоящее время Вуд является свободным агентом.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
происшествия
