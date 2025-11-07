Кристиан Вуд с помощью оружия отогнал грабителей, проникших в его дом

Как сообщает департамент полиции Лос-Анджелеса, трое подозреваемых, предположительно, взломали заднюю дверь дома бывшего центрового «Лейкерс » Кристиана Вуда , чтобы проникнуть внутрь, но услышали звуки выстрелов, которые, как предполагается, произвел из своего оружия бывший игрок НБА.

По сообщениям, Вуд произвел несколько выстрелов в землю, чтобы отпугнуть потенциальных грабителей, которые проникли в его дом в Шерман-Оуксе, Лос-Анджелес.

Все подозреваемые были описаны как мужчины. Никакое имущество во время инцидента украдено не было. Неясно, был ли кто-то из злоумышленников ранен пулями, но, по данным источников, Вуд целился только в землю, а не в нарушителей.

30-летний центровой в последний раз выходил на паркет матча НБА в сезоне-2023/24, прежде чем его отчислили из «Лейкерс» в феврале 2025 года. В настоящее время Вуд является свободным агентом.