Энджел Риз: «Согласна быть тем, кого ненавидят, в конечном итоге я развиваю женский баскетбол»

Энджел Риз не смущает роль злодейки в соперничестве с Кейтлин Кларк.

«Социальные сети всегда будут натравливать друг на друга двух женщин.

Я думаю, это возможность извлечь из чего-то негативного что-то положительное. Так что я согласна быть тем, кого ненавидят, но я знаю, что в конечном итоге я развиваю женский баскетбол и помогаю ему», – сказала форвард «Чикаго».

