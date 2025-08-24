Энджел Риз: «Согласна быть тем, кого ненавидят, в конечном итоге я развиваю женский баскетбол»
Энджел Риз не смущает роль злодейки в соперничестве с Кейтлин Кларк.
«Социальные сети всегда будут натравливать друг на друга двух женщин.
Я думаю, это возможность извлечь из чего-то негативного что-то положительное. Так что я согласна быть тем, кого ненавидят, но я знаю, что в конечном итоге я развиваю женский баскетбол и помогаю ему», – сказала форвард «Чикаго».
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?1772 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Network
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости