Энджел Риз отстранена от матча с «Индианой» из-за 8-го технического фола

Форвард «Чикаго» не поможет команде во встрече с «Фивер».

Риз получила технический фол ближе к концу первой половины в матче против «Коннектикута», который «Скай» выиграли со счетом 88:64. Она ударила Элию Эдвардс по голове в борьбе за позицию под щитом.

Правила лиги гласят, что игроки и тренеры отстраняются на одну игру после получения восьмого технического фола в регулярном сезоне – и на одну игру за каждые два последующих технических фола.

Риз завершила матч с «Сан», набрав 18 очков и 13 подборов (23-й дабл-дабл в сезоне), и помогла «Чикаго » прервать серию из четырех поражений подряд.