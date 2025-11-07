5

Брэдли Бил набрал 5 очков (2 из 14 с игры) в первом матче против «Финикса» после ухода из команды

Брэдли Бил провел плохой первый матч против бывшей команды.

Звездный защитник «Клипперс» Брэдли Бил сыграл свой первый матч против «Финикса» после ухода из команды этим летом.

В отсутствие Кавая Ленарда и Джеймса Хардена Бил взял на себя большую нагрузку в атаке, исполнив 14 бросков (по этому показателю он разделил 1-е место в команде с Ивицей Зубацом). 

Цели достигли только 2 попытки из 14, включая 1 из 5 трехочковых. Бил завершил встречу с показателем полезности «-23» за 20 минут на паркете, а «Клипперс» проиграли третий матч подряд – 102:115.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
