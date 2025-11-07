Брэдли Бил набрал 5 очков (2 из 14 с игры) в первом матче против «Финикса» после ухода из команды

Брэдли Бил провел плохой первый матч против бывшей команды.

Звездный защитник «Клипперс» Брэдли Бил сыграл свой первый матч против «Финикса » после ухода из команды этим летом.

В отсутствие Кавая Ленарда и Джеймса Хардена Бил взял на себя большую нагрузку в атаке, исполнив 14 бросков (по этому показателю он разделил 1-е место в команде с Ивицей Зубацом).

Цели достигли только 2 попытки из 14, включая 1 из 5 трехочковых. Бил завершил встречу с показателем полезности «-23» за 20 минут на паркете, а «Клипперс » проиграли третий матч подряд – 102:115.