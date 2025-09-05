«Возможно, мне придется двигаться в другом направлении». Энджел Риз недовольна результатами «Чикаго»

Энджел Риз критически отозвалась о своей команде.

В свой второй год в лиге форвард набирает 14,7 очка, 12,6 подбора, 3,7 передачи и 1,5 перехвата в среднем, реализуя 45,8% бросков с игры.

У «Чикаго » 3-й худший результат в лиге, команда снова не вышла в плей-офф.

«Меня не устроит и дальше такое же дерьмо, как в этом году. Я всегда открыто говорю, чего я хочу и что нам нужно. Не против провести здесь всю свою карьеру, но если все и дальше будет складываться так, мне, разумеется, придется двигаться в другом направлении ради своих целей.

Пока я здесь, постараюсь позитивно воспринимать то, что у нас есть, и максимизировать наши возможности», – рассудила баскетболистка в интервью.

Позже форвард попыталась сгладить впечатление от своего заявления.

«Я немного разочарована тем, как мои слова выдрали из контекста. Мне надо внимательнее относиться к подбору фраз. Не хотела принизить своих партнеров по команде, они проходят через все это вместе со мной», – заключила Риз.