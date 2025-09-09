Шакил О′Нил о дуэте Дончича и Леброна: «Здесь, в Лос-Анджелесе, мы ждем чемпионств»

Шакил О’Нил выразил надежду на титул «Лейкерс» в новом сезоне.

Легендарный центровой прокомментировал вопрос о том, видел ли он в НБА что-то похожее на тандем Луки Дончича и Леброна Джеймса .

«Да. В лиге всегда были сильные дуэты в задней линии, но здесь, в Лос-Анджелесе, мы ждем чемпионств. Надеюсь, они смогут это сделать в этом году», – заявил О′Нил.