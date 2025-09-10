Леброн Джеймс не писал статью для китайской прессы

Появилось опровержение журналистской деятельности Леброна Джеймса.

Ранее несколько платформ, включая Associated Press и Reuters, сообщили , что форвард «Лейкерс » стал автором статьи в китайском издании.

ESPN, ссылаясь на свои источники, опровергает эту информацию. Статья, ставшая предметом обсуждения, является компиляцией ряда высказываний баскетболиста в ходе его визита в Китай и оформлена китайскими репортерами.