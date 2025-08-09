Крис Джент из «Шарлотт» станет старшим ассистентом Майка Брауна в «Нью-Йорке»

«Никс» продолжают укреплять тренерский штаб.

По информации Шэмса Чарании, 55-летний помощник тренера «Шарлотт» Крис Джент близок к переходу в «Нью-Йорк » на должность старшего помощника Майка Брауна .

Джент уже работал под началом Брауна в «Кливленде» с 2006 по 2010 год, а затем остался в клубе еще на сезон после ухода Брауна.

За 18 сезонов в НБА 55-летний специалист успел поработать в «Филадельфии», «Орландо», «Кливленде», «Сакраменто», «Атланте, «Лейкерс» и «Шарлотт ». В сезоне-2004/05 он даже исполнял обязанности главного тренера «Мэджик» (5-13). В недавно прошедшей Летней лиге Джент возглавлял «Хорнетс», ставших в итоге победителями турнира.

Ожидается, что после того как Браун назначил Брендана О’Коннора ответственным за защиту, Джент возьмет на себя организацию атаки.