Кейтлин Кларк пропустит остаток сезона

Звезда «Фивер» не сможет помочь команде в текущем розыгрыше чемпионата.

Защитница «Индианы» Кейтлин Кларк в своих соцсетях сообщила о том, что ей придется пропустить остаток сезона женской НБА 2025 года из-за травмы.

«Я надеялась сообщить новости получше, но я не смогу вернуться в этом сезоне. Я проводила часы в зале каждый день с единственной целью – вернуться на площадку. Слово «разочарование» не в полной мере описывает то, что я чувствую.

Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня в это время неопределенности. Это было невероятно тяжело, но даже в плохом есть хорошее. То, как фанаты продолжали поддерживать меня и «Индиану», приносило мне столько радости и дало важную перспективу. Я так горжусь тем, как наша команда стала только сильнее, пройдя через трудности в этом году. Теперь пришло время закрыть регулярный сезон, завоевав свое место в плей-офф», – написала 23-летняя баскетболистка.

Кларк, выбранная под первым номером на драфте 2024 года, провела в этом сезоне всего 13 игр и не выходила на площадку с 15 июля, когда получила травму правой паховой области на последней минуте матча «Фивер» против «Сан».

В сезоне-2025 защитница в среднем набирала 16,5 очка, 5 подборов и 8,8 передачи.

За всю свою студенческую карьеру и первый год в женской НБА Кларк не пропустила ни одной игры. Межсезонье она провела в Индианаполисе и получила восторженные отзывы за свою постоянную упорную работу на площадке и в тренажерном зале.

«Индиана» идет на 8-й строчке таблицы лиги с результатом 21-20 и ведет борьбу за место в плей-офф с «Лос-Анджелесом» (19-21) и «Сиэтлом» (22-20).

Помимо Кларк, из состава «Фивер» до конца сезона выбыли Эйри Макдональд (стопа), Сидни Колсон (колено), Софи Каннингем (колено) и Хлоя Бибби (колено).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Кейтлин Кларк
