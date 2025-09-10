Миикка Мууринен решил перейти в NCAA, минуя европейский баскетбол
Миикка Мууринен принял решение о своем будущем.
18-летний форвард подтвердил, что планирует завершить среднее образование в США, а затем выступать в NCAA.
Мууринен переехал в Америку в 2023 году и в настоящее время выступает в составе программы «Arizona Compass Prep».
На вопрос BasketNews о возможности игры в Европе финский талант ответил однозначно: «Нет, колледж. У меня еще один год в школе, а затем колледж».
На Евробаскете-2025 Мууринен набирает в среднем 6 очков и делает 2 подбора за 10 минут игры.
Миикка Мууринен попал в сферу интересов ведущих университетов США. Заполучить финна хотят Дьюк, Кентукки и Северная Каролина
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости