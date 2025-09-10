Миикка Мууринен решил перейти в NCAA, минуя европейский баскетбол

Миикка Мууринен принял решение о своем будущем.

18-летний форвард подтвердил, что планирует завершить среднее образование в США, а затем выступать в NCAA .

Мууринен переехал в Америку в 2023 году и в настоящее время выступает в составе программы «Arizona Compass Prep».

На вопрос BasketNews о возможности игры в Европе финский талант ответил однозначно: «Нет, колледж. У меня еще один год в школе, а затем колледж».

На Евробаскете-2025 Мууринен набирает в среднем 6 очков и делает 2 подбора за 10 минут игры.

Миикка Мууринен попал в сферу интересов ведущих университетов США. Заполучить финна хотят Дьюк, Кентукки и Северная Каролина