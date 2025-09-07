Миикка Мууринен о Лаури Маркканене: «Я бы сказал, что он уже легенда НБА»
Об игре в целом
«Ну, это же Сербия, и это была отличная победа; мы здорово сыграли как команда. Я обожаю наших болельщиков. В целом, это была просто отличная игра.
Мы должны сохранять концентрацию и готовиться к следующей игре, будет тяжело».
О блок-шоте и трехочковом с сопротивлением Николы Йокича
«Это здорово, но на площадке я должен был сохранять концентрацию».
Об игре с Лаури Маркканеном
«Я бы сказал, что на данный момент он уже легенда НБА, так что это… это потрясающе. Он дает мне хорошие советы. Я многому у него учусь».
О том, что ждет сборную Финляндии
«Надеюсь, победа. Мы сконцентрируемся и будем готовы».
О потенциальном рематче с Германией
«Будем ли мы действовать по-другому? Нет».
В групповом этапе немцы разгромили финнов со счетом 91:61.
Соперником Финляндии по четвертьфиналу станет победитель пары Франция – Грузия.