Миикка Мууринен о Лаури Маркканене: «Я бы сказал, что он уже легенда НБА»

18-летний финский форвард ответил на вопросы журналистов после матча с сербами.

Об игре в целом

«Ну, это же Сербия, и это была отличная победа; мы здорово сыграли как команда. Я обожаю наших болельщиков. В целом, это была просто отличная игра.

Мы должны сохранять концентрацию и готовиться к следующей игре, будет тяжело».

О блок-шоте и трехочковом с сопротивлением Николы Йокича

«Это здорово, но на площадке я должен был сохранять концентрацию».

Об игре с Лаури Маркканеном

«Я бы сказал, что на данный момент он уже легенда НБА, так что это… это потрясающе. Он дает мне хорошие советы. Я многому у него учусь».

О том, что ждет сборную Финляндии

«Надеюсь, победа. Мы сконцентрируемся и будем готовы».

О потенциальном рематче с Германией

«Будем ли мы действовать по-другому? Нет».

В групповом этапе немцы разгромили финнов со счетом 91:61.

Соперником Финляндии по четвертьфиналу станет победитель пары Франция – Грузия.