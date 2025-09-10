Ласси Туови – о выходе Финляндии в 1/2 финала Евробаскета: «Я очень горд – игроки заслужили право наслаждаться этим великим успехом»
Тренер сборной Финляндии прокомментировал историческое достижение своей команды.
«Это то, о чем в Финляндии так долго мечтали. Мы вправе гордиться тем, что сделали за эти годы. Недавно мы победили Сербию, но тогда баскетбол еще не вызывал большого интереса у людей.
Благодаря тем, кто годами трудился, я могу по-настоящему гордиться этим достижением. Эти 12 игроков и весь штаб – я горжусь ими.
Они заслужили возможность насладиться этим великим успехом», – сказал Ласси Туови.
Сборная Финляндии обыграла Грузию со счетом 93:79 и вышла в 1/2 финала Евробаскета.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
