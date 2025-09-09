  • Спортс
Миикка Мууринен попал в сферу интересов ведущих университетов США. Заполучить финна хотят Дьюк, Кентукки и Северная Каролина

Миикка Мууринен может оказаться в одной из ведущих команд NCAA.

Заполучить 18-летнего финна в 2026 году в числе прочих хотят Дьюк, Кентукки, Северная Каролина, UCLA и Арканзас.

Предстоящий сезон Мууринен проведет за одну из школ в штате Аризона.

В 5 матчах Евробаскета-2025 финская сенсация набирает 5,8 очка и 2,0 подбора за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: nbabigboard.com
