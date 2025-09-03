Салиу Ньянг, скорее всего, избежал серьезной травмы голеностопа в игре с Испанией

Салиу Ньянг может быстро вернуться в строй.

21-летний форвард итальянской сборной, скорее всего, избежал серьезного повреждения по данным МРТ.

Ньянг растянул голеностоп, отыграв 15,6 минуты в игре с Испанией. На его счету дабл-дабл – 10 очков и 10 подборов (5 из 7 с игры).

Форвард пропустит заключительный матч группового этапа против Кипра, но может вернуться к плей-офф.