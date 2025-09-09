Леброн Джеймс стал первым игроком НБА, написавшим статью для китайской государственной газеты «Жэньминь жибао»

Суперзвезда «Лейкерс» написал для китайцев благодарственное эссе.

Леброн Джеймс стал первым игроком НБА, авторская статья которого была опубликована в управляемой государством китайской газете «Жэньминь жибао».

Газета известна тем, что она отражает взгляды Пекина по различным вопросам. Статья Джеймса последовала за его визитами в китайские мегаполисы Шанхай и Чэнду в рамках тура «Вечный король», посвященного 20-й годовщине его первого турне по Азии для Nike.

«Энтузиазм и доброта китайских друзей глубоко трогают меня, и все, что я могу сделать, – это выкладываться на полную в каждой игре, чтобы выразить свою благодарность, – написал Джеймс – Я надеюсь, что смогу внести вклад в развитие китайского баскетбола».

По мнению Эдуардо Баптисты из Reuters, этот шаг свидетельствует о том, что многолетний спор НБА с Пекином, возможно, подходит к концу.

НБА была невероятно популярна в стране до 2019 года, когда тогдашний генеральный менеджер «Хьюстона» Дэрил Мори разместил твит в поддержку антиправительственных протестующих в Гонконге.

Государственный вещатель Китая CCTV прекратил трансляцию игр НБА на 28 месяцев, местные спонсоры разорвали контракты, а товары «Рокетс» исчезли с полок магазинов. Комиссионер НБА Адам Сильвер в 2022 году сообщил, что финансовые потери составили «сотни миллионов» долларов.

За последние три года CCTV постепенно вернулся к трансляциям игр НБА в прежнем режиме, а китайские компании заключили сделки с лигой.