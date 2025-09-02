Бретт Сигел: «Все указывает на то, что «Буллз» и Джош Гидди найдут общий язык»
«Чикаго» и Джош Гидди близки к заключению долгосрочного соглашения.
Переговоры между «Чикаго» и Джошем Гидди зашли в тупик из-за финансовых разногласий: австралийский защитник запросил 30 млн долларов год, а клуб предлагает около 20 млн.
Однако, по данным Бретта Сигела, стороны настроены оптимистично.
«Все указывает на то, что «Буллз» и Джош Гидди найдут общий язык по новому долгосрочному контракту, который сделает его одним из ключевых игроков франшизы», – написал Сигел.
В своем первом сезоне за «Чикаго» Гидди набирал в среднем 14,7 очков, 8,2 подбора и 7,1 передачу за игру.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ClutchPoints
