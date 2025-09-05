«Чикаго» улучшил предложение для Джоша Гидди до 90 миллионов за 4 года
«Буллс» подняли зарплату Гидди по новому варианту соглашения.
По информации инсайдера Бретта Сигела из ClutchPoints, «Чикаго», ранее твердо стоявший на своей позиции с около 20 миллионами долларов за сезон, увеличил предлагаемый Гидди контракт, пытаясь наконец разрешить сложившуюся ситуацию.
Предложение «Буллс», которое, скорее всего, станет последним в этом межсезонье, предполагает четырехлетнее соглашение на 85-90 миллионов долларов.
Если Гидди не будет доволен этим новым предложением от клуба, то единственным другим выбором будет квалификационное предложение в размере 11,1 миллиона долларов.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
