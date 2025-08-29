Эргин Атаман: «Дайте мне Алперена Шенгюна в «Панатинаикос», и я точно побью «Хьюстон»

Эргин Атаман продолжил сравнения с НБА.

Главный тренер сборной Турции был впечатлен игрой Алперена Шенгюна в победной встрече с Чехией.

«Продолжу мысль о различиях Евролиги и НБА. Дайте мне в «Панатинаикос» Алперена Шенгюна, и мы на 100% победим «Хьюстон», – заявил Атаман.