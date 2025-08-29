Эргин Атаман: «Дайте мне Алперена Шенгюна в «Панатинаикос», и я точно побью «Хьюстон»
Эргин Атаман продолжил сравнения с НБА.
Главный тренер сборной Турции был впечатлен игрой Алперена Шенгюна в победной встрече с Чехией.
«Продолжу мысль о различиях Евролиги и НБА. Дайте мне в «Панатинаикос» Алперена Шенгюна, и мы на 100% победим «Хьюстон», – заявил Атаман.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4761 голос
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости