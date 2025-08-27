Кевин Дюрэнт о том, почему ему не удалось попасть в символическую сборную по защите: «Политика играет свою роль»

Кевин Дюрэнт объяснил, почему не попадал в символические сборные по защите.

«Мне кажется, я мог пару раз попасть в символическую сборную по защите, но в лиге больше десяти отличных защитников. Иногда просто не хватает места, и некоторые ребята более привлекательны, чем другие.

Политика играет свою роль во всех этих наградах. Это больше, чем просто баскетбол», – сказал звездный форвард «Хьюстона ».

