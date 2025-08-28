Патрик Беверли считает, что только вариант со Смартом в старте даст «Лейкерс» шанс на титул
Экс-игрок НБА назвал стартовый состав «Лейкерс», который может выиграть титул.
«Пятерка, которая, на мой взгляд, может выиграть титул: Лука Дончич, Леброн Джеймс, Деандре Эйтон, Остин Ривз и Маркус Смарт. Потому что вам нужна защита, верно? Если выбрать их, я думаю, у вас есть шанс.
Пятерка с Хатимурой мне тоже нравится, но, чтобы быть по-настоящему конкурентоспособными, вам нужен игрок, который готов и хочет опекать защитников соперника. И именно Смарт дает вам это преимущество», – заявил Беверли.
Маркус Смарт присоединился к «Лейкерс» 22 июля 2025 года, подписав двухлетний контракт на сумму 11 млн долларов.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4355 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Network
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости