Патрик Беверли считает, что только вариант со Смартом в старте даст «Лейкерс» шанс на титул

Экс-игрок НБА назвал стартовый состав «Лейкерс», который может выиграть титул.

«Пятерка, которая, на мой взгляд, может выиграть титул: Лука Дончич , Леброн Джеймс , Деандре Эйтон , Остин Ривз и Маркус Смарт. Потому что вам нужна защита, верно? Если выбрать их, я думаю, у вас есть шанс.

Пятерка с Хатимурой мне тоже нравится, но, чтобы быть по-настоящему конкурентоспособными, вам нужен игрок, который готов и хочет опекать защитников соперника. И именно Смарт дает вам это преимущество», – заявил Беверли.

Маркус Смарт присоединился к «Лейкерс » 22 июля 2025 года, подписав двухлетний контракт на сумму 11 млн долларов.