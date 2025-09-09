Трипл-дабл Шенгюна помог Турции выйти в 1/2 финала Евробаскета
Алперен Шенгюн сделал исторический трипл-дабл и помог Турции обыграть Польшу.
Сборная Турции обыграла Польшу со счетом 91:77 и вышла 1/2 финала Евробаскета. Главной звездой матча стал Алперен Шенгюн, который оформил трипл-дабл – 19 очков, 12 подборов и 10 передач.
23-летний центровой стал лишь шестым игроком в истории Евробаскета, которому удалось достичь такого результата.
Шенгюн присоединившись к Стояну Вранковичу (1993), Тони Кукочу (1995), Андрею Мандаке (2017), Матеушу Понитке (2022) и Луке Дончичу, также оформившему трипл-дабл на этом турнире.
12 сентября сборная Турции проведет матч 1/2 финала против победителя пары Литва – Греция.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости