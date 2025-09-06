Алперен Шенгюн: «Наша команда гораздо лучше шведской, но в полдень все имеют шансы»

Алперен Шенгюн прокомментировал победу в 1/8 финала.

Турки одержали трудную победу над сборной Швеции (85:79).

«Нельзя показывать свой лучший баскетбол каждый день. Сегодня один из тех плохих дней. У нас больше нет права на ошибку. Спасибо одноклубникам за эту победу.

Наша команда значительно лучше шведской. Но когда матч запланирован на полдень, у всех появляются шансы. Они неплохо реализовали эту возможность. Но мы не сдались и победили, показав наш уровень», – заявил центровой.