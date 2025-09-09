1

Инсайдер Джейк Фишер: «Без «Кингз» Уэстбруку светит лишь минимальный контракт»

Только «Сакраменто» проявляет реальный интерес к бывшему MVP.

«Ни одна другая франшиза пока не проявила серьезного интереса к Расселу Уэстбруку. Его единственный шанс получить контракт выше ветеранского минимума зависит от того, сможет ли «Сакраменто» освободить место в составе.

Генеральный менеджер «Кингз» Скотт Перри рассматривает Уэстбрука как запасного разыгрывающего для Денниса Шредера. Однако клуб пока не принял решение, так как наблюдает за возможными сделками с форвардом «Голден Стейт» Джонатаном Кумингой.

Позиция «Сакраменто» также зависит от статуса Малика Монка, чье имя фигурировало в различных потенциальных обменах этим летом», – поделился инсайдер.

