Китайская команда появилась в списке претендентов на Уэстбрука у букмекеров
Расселл Уэстбрук может перебраться в китайскую лигу.
В списке претендентов на MVP НБА 2017 года у американских букмекеров появился китайский клуб «Синьцзян Флайн Тайгерс».
Также в числе потенциальных команд звездного свободного агента «Сакраменто», «Даллас» и «Голден Стэйт».
36-летний Уэстбрук провел сезон-24/25 в «Денвере», а затем решил выйти на рынок, но так и не получил новый контракт в НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Dunk Central
