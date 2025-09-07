Китайская команда появилась в списке претендентов на Уэстбрука у букмекеров

Расселл Уэстбрук может перебраться в китайскую лигу.

В списке претендентов на MVP НБА 2017 года у американских букмекеров появился китайский клуб «Синьцзян Флайн Тайгерс».

Также в числе потенциальных команд звездного свободного агента «Сакраменто», «Даллас» и «Голден Стэйт».

36-летний Уэстбрук провел сезон-24/25 в «Денвере», а затем решил выйти на рынок, но так и не получил новый контракт в НБА .