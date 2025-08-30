17

Патрик Беверли: «Я в шоке, что Уэстбрук до сих пор без контракта. Это немного неуважительно»

Беверли «в замешательстве» от того, что Уэстбрук еще не нашел новую команду.

«Я не знаю, почему это так долго тянется. Это немного неуважительно, что Расса до сих пор не подписали, честно говоря.

Если вы спросите Йокича, он обожал играть с ним. Если вы спросите Аарона Гордона, он обожал играть с ним. Когда я был в «Лейкерс», думал: «Расселл Уэстбрук – раковая опухоль команды? Да черта с два». Расс – элита, чертова элита. Я в шоке, что он до сих пор без контракта. 

Он затащил для «Денвера» несколько матчей в плей-офф, а они проиграли будущим чемпионам! MVP, мистер трипл-дабл, я в замешательстве», – заключил Беверли.

Прошлый сезон Расселл Уэстбрук провел в составе «Наггетс», набирая в среднем 13,3 очка, 4,9 подбора и 6,1 передачи за игру при 44,9% реализации бросков.

В межсезонье он отказался от опции игрока в своем контракте и стал свободным агентом. На данный момент только «Сакраменто» проявляет к Уэстбруку заметный интерес.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Патрика Беверли
