Чарльз Баркли: «Адаму Сильверу пришлось сочинять дурацкие правила, потому что все хотят играть вместе, а не соревноваться»

Чарльз Баркли раскритиковал современных игроков.

Знаменитый баскетболист и телеведущий выступил в защиту 2-го потолка зарплат.

«Лиге пришлось придумывать эти дурацкие правила, потому что все эти парни хотят играть вместе, а не соревноваться.

Сколько звезд должно быть в одной команде? Это и беспокоит мое поколение. Адаму Сильверу пришлось вводить эту систему, потому что Леброн Джеймс объединился со своей тусовкой, потом Кевин Дюрэнт перешел в «Голден Стэйт».

Вы не хотите обыграть друг друга? Не вините Сильвера за свое стремление легко доминировать», – возмутился Баркли.